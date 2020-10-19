Москва, 19 октября, 2020, 21:33 — ИА Регнум. Заявление главы Госдепа США Майка Помпео о том, что Вашингтон готов вводить санкции в отношении тех, кто участвует в поставках оружия в Иран или из него, вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане оставили комментарии 19 октября в сервисе «Яндекс.Новости».

Mohsen Zare Портрет Дональда Трампа на антиамериканской демонстрации в Иране

По мнению части граждан, какое бы решение не приняли США, торговля оружием между странами должна быть остановлена. Они считают, что подобный вид бизнеса является аморальным и разносит смерть по всей Земле.

«Международная торговля оружием должна быть полностью прекращена», — призывает пользователь под псевдонимом «Отечественник».

Некоторые комментаторы уверены, что США направляет свои санкции не в правильную сторону. Граждане считают, что Америке стоило бы обратить внимание на Турцию и её влияние на конфликт в Нагорном Карабахе.

«Не против тех американцы вводят санкции. Сейчас турки вообще страх потеряли. Они в наглую поддерживают военные конфликты и работают вместе с боевиками, которых из Сирии в точки конфликтов поставляют», — пишет «Гном Гномыч».

Отдельные пользователи заметили, что раз эмбарго на поставки оружия Ирану были сняты против мнения США, то это означает, что Америка теряет вес. Граждане призвали власти России не терять время и продать Ирану побольше вооружения.

«Я там понимаю, что американцы теперь не всё решают в этом мире. Надо срочно иранским друзьям предоставить всё, что они только захотят. Россия заработает, а янки от злости волосы себе все повыдирают», — предлагает Владимир Д.

Множество комментаторов сошлись во мнении, что Иран является союзником России. По мнению людей, Иран является важнейшим игроком на ближневосточном театре, и его поддержка со стороны Российской Федерации выгодна обеим странам.

«Если учесть, что и в Сирии интересы Ирана полностью противоположны турецким, то сейчас это единственный возможный и реальный союзник РФ в регионе. Не потому, что Иран такой замечательный, а потому что выгодно», — считает Юрий.

Напомним, 18 октября глава Госдепа США Майк Помпео заявил о готовности Вашингтона вводить санкции в отношении тех, кто участвует в поставках оружия в Иран или из него.