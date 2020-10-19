Нижний Новгород, 19 октября, 2020, 20:20 — ИА Регнум. После внесения предложенных городским департаментом финансов корректировок доходная часть бюджета Нижнего Новгорода по итогам 2020 года должна будет сложиться на уровне 37 млрд 266 млн рублей, а расходная — 38 млрд 530,2 млн рублей.

Иван Шилов ИА REGNUM Нижний Новгород

По словам директора департамента Юрия Мочалкина, доходную и расходную части городской казны планируют увеличить на 142,7 млн рублей. В том числе на 96,6 млн рублей за счет собственных доходов города и на 46,1 млн рублей за счет межбюджетных трансфертов.

Он отметил, что из этой суммы 162,8 млн рублей планируют выделить на строительство двух школ и пристроя к еще одному общеобразовательному учреждению, 2,9 млн рублей — на экспертизу проектно-сметной документации мероприятий по инженерной защите территории на участке от Метромоста до Молитовского моста.

Мочалкин уточнил, что помимо этого за счет перераспределения расходов бюджета по 40 млн рублей будут выделены «Нижегородпассажиравтотрансу» и «Нижегородэлектротрансу» на возмещение части затрат на мероприятия по борьбе с коронавирусом и еще 28 млн рублей — на приобретение праздничной иллюминации для оформления города.

Также стало известно о том, что городские власти намерены выделить 243,5 млн рублей на организацию бесплатного горячего питания для школьников и 126,7 млн рублей — на выплату денежного вознаграждения учителям за классное руководство.