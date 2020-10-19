Челябинск, 19 октября, 2020, 19:52 — ИА Регнум. В Челябинской области на карантин закрыто четыре школы и 157 классов. Об этом сообщили журналистам в региональном минобразования.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

Во всех случаях причиной стало ОРВИ. По сравнению с сентябрём общее количество объектов, которые подвергнуты таким мерам, существенно снизилось. Отметим, школ и классов, закрытых по причине коронавируса, нет.

Как сообщало ИА REGNUM, одно время на Южном Урале было закрыто порядка десяти школ. Также ограничения коснулись более 500 классов.