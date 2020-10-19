Париж, 19 октября, 2020, 20:08 — ИА Регнум. Жена президента Франции Эммануэля МакронаБрижит Макрон контактировала с человеком, зараженным вирусом SARS-CoV-2, чье имя не разглашается. Об этом в понедельник, 19 октября, сообщает Le Figaro.

Presidencia de la República Mexicana Брижит Макрон

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Как сообщают журналисты, в четверг, 15 октября, первая леди Франции контактировала с человеком, который позднее сдал положительный тест на коронавирус. По этой причине Брижит Макрон будет соблюдать режим самоизоляции в течение 7 дней, несмотря на то, что симптомов заболевания у нее нет.

Напомним, 18 октября во Франции было выявлено свыше 32 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.