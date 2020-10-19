Пекин, 19 октября, 2020, 19:48 — ИА Регнум. Госстат КНР обнародовал данные об ускорении восстановления экономики страны на фоне нормализации эпидемиологической обстановки и усилий правительства по поощрению спроса и предложения. Об этом 19 октября сообщает Синьхуа, подчеркивая, что с июля по октябрь ВВП в годовом выражении увеличился почти на 5%, что выше по сравнению со вторым кварталом, в котором восстановительный рост составил 3,2%.

Gary Lerude Китайский флаг

Отмечается, что в целях преодоления последствий эпидемии китайское правительство предприняло целый ряд действий, в том числе увеличение бюджетных расходов, снижение кредитных ставок и требований к банковским резервам, расширение налоговых льгот. Обычную деятельность восстановили многие предприятия сферы услуг. В результате этих мер добавленная стоимость в промышленности выросла в третьем квартале почти на 6%. За девять месяцев на 0,6% выросли доходы на душу населения, при том что в первом квартале они сократились на 1,3%.

«Тенденции ключевых показателей демонстрируют, что Китай находится в мировом авангарде восстановительных процессов, что свидетельствует о высокой устойчивости и жизнеспособности экономики», — так прокомментировала представленные результаты официальный представитель Госстата Лю Айхуа.