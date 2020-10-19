Ярославль, 19 октября, 2020, 19:48 — ИА Регнум. В Ярославской области нагрузка на систему здравоохранения выросла в десятки раз, система работает на пределе возможностей. Об этом на заседании Совета Общественной палаты региона рассказал директор Департамента здравоохранения Руслан Саитгареев.

Yarregion.ru Скорая помощь

Члены общественной палаты рассматривали вопрос работы учреждений здравоохранения в условиях распространения коронавирусной инфекции. Общественники рассказали властям о долгом ожидании Скорой помощи, о задержках тестов, о проблемах в получении информации больными. В ответ директор депздрава сказал, что трудности носят объективный характер. Вторая волна коронавируса увеличила нагрузку на отрасль, сами врачи также болеют.

«Нагрузка на отрасль здравоохранения увеличилась в десятки раз, в том числе и на «скорую помощь». Мы мониторим те жалобы, которые приходят на горячую линию департамента здравоохранения, правительства. В течение 2−3 недель в связи с ростом пандемии наблюдаются задержки вызовов от 2 часов. Мы стараемся переориентировать работу скорой помощи на экстренные и неотложные вызовы. Если пациент называет боли, характерные для острого инфаркта миокарда, острого нарушения мозгового кровообращения, аппендицита или холецистита, такие вызовы обслуживаются в течение 20−25 минут. Если пациент говорит о температуре тела в 37,5, 38, признаки ОРВИ, то такие вызовы они передаются в центральные районные больницы и районные поликлиники. У нас есть задержки вызовов бригады неотложной помощи до 6 часов. Система работает на пределе, человеческие ресурсы они тоже ограничены», — рассказал директор департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Руслан Саитгареев.

Как рассказал заместитель председателя правительства Ярославской области Анатолий Гулин, около 30% врачей Скорой помощи сами заразились коронавирусом.

«По всей России вы видите, что процентов 30 персонала медицинского сейчас болеют ковидом. Тоже самое у нас в «Скорой помощи», около 30 процентов… Если раньше бригады работали через 3 дня, то сейчас через день работают бригады. И все равно их не хватает. У нас постоянно скорые по городу с сиренами ездят. Нагрузка очень серьезна возросла. Хотя и получили мы много новых реанимобилей, но сейчас нехватка кадров, которую мы будем замещать в ближайшее время, используя дополнительные резервы», — рассказал заместитель председателя правительства Ярославской области Анатолий Гулин.

К работе власти планируют привлекать студентов, ординаторов и интернов.

Члены общественной палаты обратили внимание на ситуацию с Тутаевской ЦРБ, которая перепрофилирована в ковид-госпиталь. Жители Тутаевского района будут получать плановую помощь в Ярославле. Часть жителей недовольна этим. Анатолий Гулин призвал людей с пониманием отнестись к таким экстренным мерам.

«У нас одна область, одна страна, ну что мы делимся. Есть такая ситуация, работаем практически в бессонном режиме, весь мир, страна столкнулись с этой инфекцией впервые. Мы, Российская Федерация и наша область ещё выходим из этой ситуации достойно, мы находим варианты, находим койки, обеспечиваем кислородом, находим кадры, и в лечебных учреждениях, и медуниверситете, обращаемся туда, преподавательский состав подключается. Всем миром решаем эти непростые вопросы», — сказал заместитель председателя правительства Ярославской области Анатолий Гулин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ситуация с коронавирусом в Ярославской области значительно ухудшилась в последние недели. Растёт число новых случаев, увеличивается количество пациентов больниц. Власти призывают жителей предпринимать все меры безопасности, чтобы сдержать распространение инфекции: использовать средства индивидуальной защиты и ограничить контакты.