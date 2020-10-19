Ярославль, 19 октября, 2020, 19:48 — ИА Регнум. В Ярославской области нагрузка на систему здравоохранения выросла в десятки раз, система работает на пределе возможностей. Об этом на заседании Совета Общественной палаты региона рассказал директор Департамента здравоохранения Руслан Саитгареев.
Члены общественной палаты рассматривали вопрос работы учреждений здравоохранения в условиях распространения коронавирусной инфекции. Общественники рассказали властям о долгом ожидании Скорой помощи, о задержках тестов, о проблемах в получении информации больными. В ответ директор депздрава сказал, что трудности носят объективный характер. Вторая волна коронавируса увеличила нагрузку на отрасль, сами врачи также болеют.
«Нагрузка на отрасль здравоохранения увеличилась в десятки раз, в том числе и на «скорую помощь». Мы мониторим те жалобы, которые приходят на горячую линию департамента здравоохранения, правительства. В течение 2−3 недель в связи с ростом пандемии наблюдаются задержки вызовов от 2 часов. Мы стараемся переориентировать работу скорой помощи на экстренные и неотложные вызовы. Если пациент называет боли, характерные для острого инфаркта миокарда, острого нарушения мозгового кровообращения, аппендицита или холецистита, такие вызовы обслуживаются в течение 20−25 минут. Если пациент говорит о температуре тела в 37,5, 38, признаки ОРВИ, то такие вызовы они передаются в центральные районные больницы и районные поликлиники. У нас есть задержки вызовов бригады неотложной помощи до 6 часов. Система работает на пределе, человеческие ресурсы они тоже ограничены», — рассказал директор департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Руслан Саитгареев.
Как рассказал заместитель председателя правительства Ярославской области Анатолий Гулин, около 30% врачей Скорой помощи сами заразились коронавирусом.
«По всей России вы видите, что процентов 30 персонала медицинского сейчас болеют ковидом. Тоже самое у нас в «Скорой помощи», около 30 процентов… Если раньше бригады работали через 3 дня, то сейчас через день работают бригады. И все равно их не хватает. У нас постоянно скорые по городу с сиренами ездят. Нагрузка очень серьезна возросла. Хотя и получили мы много новых реанимобилей, но сейчас нехватка кадров, которую мы будем замещать в ближайшее время, используя дополнительные резервы», — рассказал заместитель председателя правительства Ярославской области Анатолий Гулин.
К работе власти планируют привлекать студентов, ординаторов и интернов.
Члены общественной палаты обратили внимание на ситуацию с Тутаевской ЦРБ, которая перепрофилирована в ковид-госпиталь. Жители Тутаевского района будут получать плановую помощь в Ярославле. Часть жителей недовольна этим. Анатолий Гулин призвал людей с пониманием отнестись к таким экстренным мерам.
«У нас одна область, одна страна, ну что мы делимся. Есть такая ситуация, работаем практически в бессонном режиме, весь мир, страна столкнулись с этой инфекцией впервые. Мы, Российская Федерация и наша область ещё выходим из этой ситуации достойно, мы находим варианты, находим койки, обеспечиваем кислородом, находим кадры, и в лечебных учреждениях, и медуниверситете, обращаемся туда, преподавательский состав подключается. Всем миром решаем эти непростые вопросы», — сказал заместитель председателя правительства Ярославской области Анатолий Гулин.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, ситуация с коронавирусом в Ярославской области значительно ухудшилась в последние недели. Растёт число новых случаев, увеличивается количество пациентов больниц. Власти призывают жителей предпринимать все меры безопасности, чтобы сдержать распространение инфекции: использовать средства индивидуальной защиты и ограничить контакты.