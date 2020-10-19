Глава разведки США отрицает, что компромат на Байдена «слили» русские
Вашингтон, 19 октября, 2020, 19:45 — ИА Регнум. Глава Национальной разведки США Джон Рэтклифф заявил в эфире Fox News 19 октября, что компромат на Хантера Байдена и его отца, бывшего вице-президента Джо Байдена, попал в руки властей не от представителей России.
Office of Congressman John Ratcliffe
Джон Рэтклифф и Дональд Трамп
«Позвольте мне внести ясность… Ноутбук Хантера Байдена не является частью какой-либо российской дезинформационной кампании», — заявил Рэтклифф.
Рэтклифф отметил, что считает «смешными» заявления конгрессменов-демократов, что электронную переписку Байдена-младшего предоставила российская разведка, и призвал воздержаться от «политизации» дела.
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