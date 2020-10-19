Пекин, 19 октября, 2020, 19:40 — ИА Регнум. «Сохранять и развивать в новую эпоху великий дух китайских народных добровольцев, принимавших участие в Войне сопротивления агрессии США и помощи Корее», — так призвал соотечественников партийно-государственный лидер КНР Си Цзиньпин во время посещения выставки, посвященной 70-летней годовщине отправки добровольцев из Китая в КНДР. Об этом 19 октября сообщает Синьхуа, отмечая, что речь также идет о продолжении «борьбы за великое возрождение китайской нации».

Китайские добровольцы идут в атаку

В условиях современного обострения отношений КНР и США, вызванных односторонними санкционными мерами Вашингтона против Пекина, этот призыв, обращенный к наиболее героической странице новейшей истории Китая, носит мобилизующий характер и нацелен на подготовку страны и граждан к длительному и сложному противостоянию.