Москва, 19 октября, 2020, 19:58 — ИА Регнум. Цифровые технологии в образовании усилят роль учителей в качестве наставников школьников. Об этом 19 октября сообщил генеральный директор Агентства инноваций Москвы Алексей Парабучев на форуме «Открытые инновации», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По его словам, образование в России и, в частности, в столице приобретёт смешанные черты, которые будут совмещать в себе классическую форму и дистант.

«Я уверен, что ситуация будет сглаживаться. Мы адаптируемся к цифровому миру. Смешанный формат обучения даёт новые возможности. Когда все коммуникации выходят в цифровую сферу, многие рутинные функции, которые связаны с моментами контроля выполнения заданий, могут быть автоматизированы. А педагог может выступать формацией наставника и человека, который несёт некое личностное и индивидуальное начало. Это огромный потенциал», — заявил Парабучев.