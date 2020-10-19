Анна Кузнецова отметила ярославский Совет отцов
Ярославль, 19 октября, 2020, 19:03 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам ребенка при Президенте России Анна Кузнецова отметила эффективную работу Совета отцов в Ярославской области. Об этом сообщает официальный сайт уполномоченного.
Анна Кузнецова в режиме видеоконференцсвязи приняла участие в работе круглого стола «Безопасность детства как главный приоритет отцовского движения в Ярославской области», который прошёл в Ярославле.
По мнению омбудсмена, ярославский Совет отцов является во многом примером для других регионов. Именно здесь берут своё начало некоторые проекты, реализованные в других субъектах Российской Федерации. Анна Кузнецова поблагодарила руководство области за поддержку и предложила области принять участие в разработке концепции детской безопасности.
Заместитель губернатора Ярославской области Илья Баланин отметил, что Совет отцов уже доказал свою эффективность. Также в работе круглого стола приняли участие уполномоченный по правам ребёнка в Ярославской области Михаил Крупин, член Совета Федерации Сергей Берёзкин, председатель регионального Совета отцов Антон Капралов, а также представители профильных ведомств и структур региона. Участники обсудили вопросы усиления воспитательной работы с детьми, развития наставничества, безопасность детей в летний и зимний периоды, поделились опытом работы и рассказали о методах профилактики, наметили направления взаимодействия отцовского движения региона с ведомственными структурами и другие актуальные темы.
Аналогичные круглые столы состоялись в ряде регионов страны, они проводятся в рамках рабочей поездки руководителя Совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка Андрея Коченова. Поездка приурочена к Дню отца, который празднуется в 20 регионах России в третье воскресение октября. Анна Кузнецова также поздравила всех пап с наступающим праздником.