Ярославль, 19 октября, 2020, 19:03 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам ребенка при Президенте России Анна Кузнецова отметила эффективную работу Совета отцов в Ярославской области. Об этом сообщает официальный сайт уполномоченного.

Deti.gov.ru Анна Кузнецова

Анна Кузнецова в режиме видеоконференцсвязи приняла участие в работе круглого стола «Безопасность детства как главный приоритет отцовского движения в Ярославской области», который прошёл в Ярославле.

По мнению омбудсмена, ярославский Совет отцов является во многом примером для других регионов. Именно здесь берут своё начало некоторые проекты, реализованные в других субъектах Российской Федерации. Анна Кузнецова поблагодарила руководство области за поддержку и предложила области принять участие в разработке концепции детской безопасности.

«Видя вашу работу в сфере защиты детства и зная о её результатах, достигнутых Советом отцов при детском омбудсмене совместно с руководством региона, предлагаю Ярославской области стать одним из пилотных регионов по разработке концепции детской безопасности. На данный момент такой концепции нет на федеральном уровне, и, конечно, региональные практики, которые доходят непосредственно до адресата и помогают защищать детей не только словом, но и делом, могут стать основой большой федеральной программы по безопасности детей. Объединение усилий государства и общества в таком вопросе, как безопасность детства, принципиально важно, — заявила Анна Кузнецова.

Заместитель губернатора Ярославской области Илья Баланин отметил, что Совет отцов уже доказал свою эффективность. Также в работе круглого стола приняли участие уполномоченный по правам ребёнка в Ярославской области Михаил Крупин, член Совета Федерации Сергей Берёзкин, председатель регионального Совета отцов Антон Капралов, а также представители профильных ведомств и структур региона. Участники обсудили вопросы усиления воспитательной работы с детьми, развития наставничества, безопасность детей в летний и зимний периоды, поделились опытом работы и рассказали о методах профилактики, наметили направления взаимодействия отцовского движения региона с ведомственными структурами и другие актуальные темы.

Аналогичные круглые столы состоялись в ряде регионов страны, они проводятся в рамках рабочей поездки руководителя Совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка Андрея Коченова. Поездка приурочена к Дню отца, который празднуется в 20 регионах России в третье воскресение октября. Анна Кузнецова также поздравила всех пап с наступающим праздником.