Доминирующей формой образования может стать «полудистанционная» — эксперт
Москва, 19 октября, 2020, 19:54 — ИА Регнум. В обозримом будущем образование в России приобретёт элементы дистанционного. Об этом 19 октября сообщил генеральный директор Агентства инноваций Москвы Алексей Парабучев на форуме «Открытые инновации», передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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По его словам, к переводу на дистанционное обучение Москва подошла в качестве одного из наиболее подготовленных к этому регионов России.
«Как мы видим, действительно возможно переходить на онлайн-обучение. И, скорее всего, если мы говорим про ближайшее будущее, какой-то смешенный онлайн‑ и офлайн-формат будет на самом деле доминировать. И это будет новая пересборка системы классного образования», — заявил Парабучев.