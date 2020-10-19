Карачаевск, Карачаево-Черкесия, 19 октября, 2020, 18:51 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии обнаружены два очага возгорания леса в лесничествах Карачаевского района. Общая площадь пожаров составляет около двух гектаров, пишет ТАСС.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пожарные машины

Очаг возгорания был обнаружен днем 19 октября. На территории Карачаевского участкового лесничества низовой пожар распространился на территории площадью 0,5 га. Еще один низовой пожар на площади 1,5 га зафиксирован в Худесском участковом лесничестве, сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Карачаево-Черкесии.

«В настоящее время горит сухая трава, угрозы населенным пунктам нет. В тушении пожаров принимают участие 18 человек и шесть единиц техники», — пишет ТАСС. Отметим, что на сайтах официальных органов власти и МЧС информации о пожарах пока нет.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Карачаево-Черкесии в последние месяцы произошло сразу неколько крупных пожаров в лесничествах республики. Один из них тушили в июле в Карачаевском районе на площади 3,2 гектара. Второй также произошел в Карачаевском районе в середине сентября — загорелся лес в Учкуланском участковом лесничестве.