Ханты-Мансийск, 19 октября, 2020, 18:44 — ИА Регнум. Пассажирский самолет, следовавший из Москвы в Сургут, совершил вынужденную посадку в Ханты-Мансийске из-за ухудшения самочувствия одной из пассажирок. Об этом сообщили 19 октября в пресс-службе местной администрации.

Павел Латышов ИА Красная Весна Самолет

Как уточняется, самолёт авиакомпании «ЮТэйр» экстренно приземлился в международном аэропорту Ханты-Мансийска в 16:45 по местному времени (14:45 мск).

Прибывшие на место врачи скорой помощи установили, что у женщины произошло повышение уровня глюкозы в крови. «Пассажирка, страдающая сахарным диабетом, оказалась в состоянии гипергликемии», — пояснили в мэрии.

Как сообщается, медики оказали женщине необходимую помощь на месте, что позволило ей продолжить полёт.