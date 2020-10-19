Сува, 19 октября, 2020, 18:37 — ИА Регнум. Сотрудники торгового представительства Тайваня подрались с китайскими дипломатами на Фиджи, сообщает 19 октября пресс-служба посольства КНР на Фиджи.

Пауль де Вос. Кошачий бой в кладовке. 1596

По утверждению посольства КНР, драка возникла после того, как представители тайваньской делегации вступили в словесную перепалку с китайскими дипломатами.

Уточняется, что инцидент произошел 8 октября, но ранее о нём по каким-то причинам не сообщалось.

В этот день торговое представительство Тайваня праздновало день образования Китайской Республики, чем, по мнению посольства КНР, «серьезно нарушило принцип одного Китая». По этому поводу официальный Пекин уже выразил правительству Фиджи серьезную озабоченность и потребовал привлечь тайваньцев к ответственности.

При этом Центральное информационное агентство острова Фиджи утверждает, что драку спровоцировали китайские дипломаты, вмешавшись в праздничное мероприятие и пытаясь его пресечь.

По версии агентства, они «вмешались, начали фотографировать, не соглашались уйти и в итоге набросились на сотрудника торгпредства Тайбэя».

Напомним, в 1949 году было объявлено о создании Китайской Народной Республики, однако на острове Тайвань продолжалось существование Китайской Республики под управлением партии Гоминьдан.