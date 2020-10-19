Нижний Новгород, 19 октября, 2020, 18:21 — ИА Регнум. Около 94 тысяч жителей Нижегородской области подали заявление на получение пособия на детей в возрасте от трех до семи лет. Об этом сообщает министерство социальной политики региона.

Кассат Мэри. Мать и дети. 1901

В ведомстве отмечают, что свыше 42 тысяч нижегородцев получили пособия на 51 тысячу детей, а еще 45 тысячам местных жителей также назначена выплата пособий на 55 тысяч детей.

В министерстве напоминают, что благодаря упрощению процедуры оформления детского пособия теперь гражданам достаточно обратиться с заявлением в многофункциональный центр или в управление соцзащиты по месту жительства, либо подать его в электронном виде через региональный или Единый портал госуслуг.

А в случае отказа, к примеру, по причине превышения планки семейного дохода, желающие оформить пособие граждане могут впоследствии обратиться с заявлением повторно — после изменения мешающих оформлению выплат обстоятельств.

ИА REGNUM напоминает, что размер социальной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет в Нижегородской области в настоящее время составляет 5329 рублей, то есть 50% регионального прожиточного минимума за второй квартал 2019 года.