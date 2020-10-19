Черкесск, 19 октября, 2020, 18:10 — ИА Регнум. Власти Москвы могут перенять опыт обустройства дворов многоэтажных домов у Карачаево-Черкесии. Рекомендации по эргономичному структурированию территории мэру столицы РФ Сергею Собянину намерен предложить председатель наблюдательного совета государственной корпорации — Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин.

Kchr.ru Сергей Степашин во время посещения Черкесска

В ходе визита в Карачаево-Черкесию 19 октября Степашин побывал в одном из дворов в столице республики, Черкесске, и был удивлен увиденным. Над гаражами жильцов —владельцев автомобилей обустроена огороженная современная детская игровая площадка.

«То, что я посмотрел, действительно очень красиво, достойно. И внутри все находится в образцовом порядке. <…> Всю страну проехал в качестве председателя наблюдательного совета Фонда ЖКХ, но первый раз такое вижу. Надо Сергею Семеновичу Собянину рассказать эту историю, может применить ваш опыт. Тут есть что посмотреть», — цитирует Степашина «Интерфакс».

Отметим, дому №85 на улице Красноармейской, построенному в 2013 году, присвоено звание дома образцового содержания. С 2016 года обслуживанием здания занималась управляющая компания «Плаза», работа которой и оценена данной наградой, пишет РИА «Карачаево-Черкесия».

В городе Черкесске практика обустройства дворов многоэтажных домов по типу этого дома тиражируется. Так, есть уже несколько реализованных проектов, в том числе по улице Кавказской.