Париж, 19 октября, 2020, 18:09 — ИА Регнум. Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр предложил бороться с финансированием терроризма путем криптовалюты. Об этом в понедельник, 19 октября, сообщает Le Figaro.

Криптовалюта

«Криптовалюты усложняют борьбу с финансированием терроризма», — заявил министр в своем интервью. «Мы пытаемся остановить финансирование исламистских ассоциаций и исламистских сетей, но мы можем делать это более эффективно. Мы должны взять контроль над их финансовыми ресурсами», — добавил он.

Напомним, 16 октября 18-летний мужчина убил и обезглавил учителя Самюэля Пати, который во время уроков показывал сатирические образы пророка Мухаммеда. Президент Франции Эммануэль Макрон охарактеризовал преступление как теракт.