Курган, 19 октября, 2020, 17:58 — ИА Регнум. Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области принял тарифы для населения на тепловую энергию для ресурсоснабжающих организаций «Шадринские тепловые сети» и «Курганские теплоэнергетические системы». Об этом сообщает портал «Область 45» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM ЖКХ

Для жителей Кургана тариф на тепловую энергию не изменился и во втором полугодии составил 2033,86 копеек за гигакалорию с НДС.

Для жителей Шадринска тариф за тепловую энергию увеличился на 3,6% и составил 2633,47 рублей с НДС.

Для жителей Шадринского района стоимость тепловой энергии, как и в Кургане, осталась неизменной и составила 3011,41 рублей за гигакалорию с НДС.

Напомним, ранее Управление ФАС по Курганской области обязало региональный департамент государственного регулирования цен и тарифов до 2 ноября 2020 года установить тарифы для потребителей ООО «Курганские теплоэнергетические системы» и ООО «Шадринские тепловые системы».