Ярославль, 19 октября, 2020, 17:40 — ИА Регнум. В Ярославской области осенние каникулы в школах увеличат до 14 дней. Об этом сообщает официальный сайт правительства Ярославской области. Такое решение принято на заседании областного оперативного штаба.

Yarregion.ru Школьный класс

Школы будут сами принимать решения о конкретных сроках начала каникул в зависимости от своего режима обучения (по четвертям или по триместрам). Дистанционного обучения на каникулах не планируется. Детские дошкольные учреждения продолжают работу в обычном режиме.

Цель продления каникул — разобщение людей, чтобы сдержать подъём заболеваемости. Также в ближайшее время пройдут внеплановые проверки масочного режима и других мер безопасности в организациях с массовым пребыванием людей.

Кроме того, многофункциональные центра в регионе возвращаются к режиму работы по предварительной записи.