Москва, 19 октября, 2020, 17:29 — ИА Регнум. Предложенная Минтрудом РФ смена методики расчета прожиточного минимума скрывает некоторые подводные камни. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 октября рассказала ведущий научный сотрудник лаборатории «Количественные методы исследования регионального развития» РЭУ им. Г. В. Плеханова Анна Духон.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Прожиточный минимум

«Предлагается принципиально изменить методику. Уйти от определения уровня показателей по расходам к расчетам по текущему уровню доходов, — сказала Духон. — В мире приняты обе методики, но международные организации в бедных странах рекомендуют применять подход от расходов, а в богатых — от доходов, так как в богатых странах прожиточный минимум — это тот инструмент, который позволяет дотянуть бедных до достойного среднего уровня жизни, а в бедных — сделать так, чтобы бедные могли выжить.

Как подчеркнула экономист, в смене подхода скрыты подводные камни. Во-первых, это то, что показатель среднедушевых доходов содержит в себе показатели, которые население и работодатели могут занижать или скрывать.

«Вдобавок те, кто находится в «тени», продолжают там оставаться, никак не увеличивая уровень среднедушевых доходов, а следовательно, и величину прожиточного минимума, — сказала Духон. — Показатель среднедушевых доходов непросто вычислить, а если учесть, что Росстат в последние годы находится в подчинении у Министерства экономического развития, то, может быть, и вообще невозможно».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, согласно предполагаемой новой методике расчета прожиточного минимума, он будет рассчитываться исходя из уровня доходов большинства граждан, а не из потребительской корзины.