Санкт-Петербург, 19 октября, 2020, 17:30 — ИА Регнум. Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга в результате ДТП перевернулся микроавтобус с детьми, пострадали пять человек. Детям оказывают помощь.

Vk.com/spb_today В Петербурге перевернулся автобус с детьми, пострадали пять человек

По предварительным данным, ДТП произошло 19 октября около 17 часов на перекрестке Малой Балканской у Купчинской улиц. От удара микроавтобус, по предварительным даным, перевозивший детей, опрокинулся набок.

«Три скорые, пожарные достают пострадавших. Приехала реанимация, — сообщает очевидец в соцсети. — От Балканской площади лучше объехать по (улице) Дундича. Пробка».

На место ДТП выехали представители администрации Фрунзенского района Петербурга.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе районной администрации, микроавтобус перевозил пятерых воспитанников Центра реабилитации несовершеннолетних.

Всех пострадавших отправили на обследование к врачу, пока непонятно, что с водителем, на которого пришелся удар в ходе ДТП.