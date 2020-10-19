Вашингтон, 19 октября, 2020, 17:24 — ИА Регнум. Вооруженные силы США финансируют создание артиллерийских орудий нового поколения, способных поражать цель на расстоянии до 1,8 тыс. км, сообщает издание Popular Mechanics.

(сс) The U.S. Army Американский солдат

По утверждению издания, американские военные реализуют проект стратегической дальнобойной пушки SLRC (Strategic Long Range Cannon). Её снаряды должны поражать цели на расстоянии в одну тыс. морских миль.

Прототип такого орудия планируется испытать в 2023 году.

На данный момент уже выяснились сложности с малогабаритностью такой установки. Для перевозки прототипа потребуются высококачественные дороги и тяжёлые грузовики.

По мнению ряда специалистов, в случае успеха такой разработки наиболее рационально её размещение на крупных боевых кораблях, сопоставимых с линкорами середины ХХ века.