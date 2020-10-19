Ростов-на-Дону, 19 октября, 2020, 17:20 — ИА Регнум. Студентов Южного федерального университета переводят на дистанционное обучение. В настоящее время в режим онлайн перешли три факультета.

(сс) Алина Агишева Южный Федеральный Университет

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Такие меры, отмечают в вузе, предприняты в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. Так, на дистанционный формат обучения перешли Институт филологии, журналистики и межкультурной коммуникации, физический факультет и Институт философии и социально-политических наук.

ИА REGNUM напоминает, что ректор Южного федерального университета Инна Шевченко, получившая положительный результат теста на коронавирус, объявила, что на дистанционный формат обучения будут переведены студенты вуза с подтверждённым диагнозом COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, у студентов и преподавателей вуза сложностей с переходом на дистанционную форму обучения не возникло. ЮФУ стал одним из первых на юге России вузов, который перешёл на онлайн-режим работы.