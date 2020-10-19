Бишкек, 19 октября, 2020, 17:18 — ИА Регнум. Хакерская группа «The black pirate» («Черный пират») сегодня, 19 октября, взломала официальный сайт парламента Киргизии.

Иван Шилов ИА REGNUM Хакер

Злоумышленники заменили всю информацию на страницах веб-представительства законодательного собрания на надпись «Данный сайт, а также его подразделы были взяты под контроль группой The Black Pirate», а онлайн-трансляцию парламентского телевидения на клип «Never gonna give you up» британского поп-музыканта Рика Эстли.

Хакеры утверждают, что им удалось похитить пароли от почты и личные данные депутатов, сотрудников парламента и ряда других госорганов, а также база данных рядовых граждан Киргизии.

При этом они требуют отправить в качестве выкупа $10 тысяч на их биткоин-кошелек, угрожая в случае отказа всю эту информацию распространить в «Даркнете» (нелегальной части сети Интернет — прим. ИА REGNUM).

В пресс-службе законодательного собрания отмечают, что злоумышленники совершили взлом, воспользовавшись компьютерами сотрудников Аппарата парламента, украденных во время захвата Дома правительства участниками массовых беспорядков, разгоревшихся в киргизской столице 5 и 6 октября 2020 года.