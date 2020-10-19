Киев, 19 октября, 2020, 17:15 — ИА Регнум. В украинском городе Харьков (80 км до границы с Россией) «шутки закончились», поскольку возникла крайне напряженная ситуация с распространением COVID-19.

(сс) Mstyslav Chernov Палата для больных COVID-19. Украина

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Об этом сегодня, 19 октября, заявил глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер.

Чиновник напомнил, что с сегодняшнего дня Харьков и некоторые районы области официально находятся в «красной зоне» карантина, и сравнил ситуацию в городе с тем, что весной было в Италии.

«Ситуация в городе крайне критическая. Для предотвращения заболеваемости COVID-19 будут усилены карантинные меры в соответствии с требованиями кабинета министров Украины… «Красная» зона — это обязательное соблюдение всеми без исключения гражданами противоэпидемиологических требований», — подчеркнул губернатор.

Он отметил, что в Харькове «что-то пошло не так» — «горожане поверили в чудо, но чуда не произошло».

«Случилось то, что мы видели ранее в Италии. Переполненные больницы, нехватка врачей и коек, а также тысячи больных, которых мы вынуждены развозить по больницам области», — добавил Кучер.

ИА REGNUM напоминает, что Харьков действительно уже долгое время является стабильным лидером Украины по числу новых случаев заражения коронавирусом.

За последние сутки больше всего случаев заражения вновь зафиксировали в Харьковской области — 595. Для сравнения: в Киеве за сутки обнаружили 385 новых случаев инфицирования.