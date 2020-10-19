Нижний Новгород, 19 октября, 2020, 17:10 — ИА Регнум. Новый круглосуточный Ситуационный центр начал работу на 167-м км трассы М-7 «Волга» под Владимиром. Здесь аккумулируется вся оперативная информация о ситуации на федеральных автодорогах, подведомственных ФКУ Упрдор Москва — Нижний Новгород, сообщает пресс-служба учреждения.

Пресс-служба ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород

Наблюдение и анализ дорожной ситуации, благодаря наличию современной техники и программного обеспечения, происходит в ежедневном и круглосуточном режиме. Здесь собираются данные 84 видеокамер, 34 метеостанций, 33 пунктов учета интенсивности движения, а также видео с регистраторов дорожных патрулей, которые находятся на трассе.

В случае возникновения любой внештатной ситуации для ликвидации ее последствий на место происшествия будет тут же выезжать специальная техника, передвижение которой будет отслеживаться с помощью интерактивной карты и системы ГЛОНАСС.

Актуальная информация о дорожной ситуации будет транслироваться на распложенные на трассе табло, 15 канал УКВ-диапазона («канал дальнобойщиков»), Яндекс.Карты.

Также в центр будет поступать и информация, которую водители могут передать круглосуточно по телефону с федеральным номером 8−800−505−76−5.

ИА REGNUM напоминает, в ведении Управления дорог Москва — Нижний Новгород находятся 1618 км автотрасс на территориях Московской, Владимирской, Ивановской, Нижегородской областей и Мордовии. Это дороги М-7 «Волга», Р-132 «Золотое кольцо», Р-177 «Поветлужье», Р-158 Нижний Новгород — Саратов, Р-178 Саранск — Ульяновск и М-5 «Урал» (подъезд к Саранску).