Ставрополь, 19 октября, 2020, 17:39 — ИА Регнум. Медучреждения 14 территорий Ставропольского края получили 17 новых автомобилей скорой помощи. Машины оборудованы всем необходимым для оказания экстренной и специализированной помощи, сообщили ИА REGNUM 19 октября в пресс-службе губернатора края.

Stavregion.ru Новые автомобили скорой помощи

Ключи от новых машин главным врачам районных больниц вручил глава Ставрополья Владимир Владимиров. В ходе мероприятия он отметил, что важной составляющей в деятельности службы скорой помощи и всей системы здравоохранения в настоящее время является оказание помощи пациентам с коронавирусной инфекцией.

«Мы ставим перед собой задачей сокращение времени доставки больных, расширение возможностей для их размещения. Сегодняшнее событие — еще один шаг в этой работе», — сказал Владимиров.

Отмечается, что автомобили приобретены при поддержке федерального правительства. Всего с начала текущего года автопарк медучреждений Ставрополья пополнили 39 машин скорой помощи.