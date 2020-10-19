Не то что ездить – ходить опасно: в Костромской области сгнил мост
Кострома, 19 октября, 2020, 17:14 — ИА Регнум. Жители посёлка Колохта Кологривского района Костромской области возмущены состоянием моста через реку Пеженга, соединяющего населённый пункт с райцентром — Кологривом. Видеозаписи, свидетельствующие об опасном состоянии переправы, они прислали в редакцию ИА REGNUM.
Переправа имеет принципиальное значение для посёлка, в котором живёт чуть больше 100 человек. По мосту селянам переправляют лекарства и продукты, по этой же переправе к местным жителям ездит «скорая помощь».
Глава Кологривского муниципального района Роман Милютин уверен, что дело здесь не в некачественном подходе к ремонту. По его словам, результаты работ за 200 тысяч рублей на нет свели местные лесопромышленники, переправляющие через мост большегрузы.
Как заверил чиновник, к повторному ремонту переправы рабочие приступят 26 октября. Восстановить мост силами компании «Шарьинское мосто-эксплуатационное предприятие № 4» планируется к концу октября.