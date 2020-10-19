Кострома, 19 октября, 2020, 17:14 — ИА Регнум. Жители посёлка Колохта Кологривского района Костромской области возмущены состоянием моста через реку Пеженга, соединяющего населённый пункт с райцентром — Кологривом. Видеозаписи, свидетельствующие об опасном состоянии переправы, они прислали в редакцию ИА REGNUM.

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«Мост в таком ужасном состоянии уже 14 дней, а наши власти не чешутся. Перила шатаются, доски от моста можно оторвать руками. Месяц назад переправу ремонтировали, если это можно назвать ремонтом — рабочие просто постелили новые доски на гнилые брёвна. Одна половина моста с тех пор уже провалилась — сейчас по нему не то что ездить — ходить опасно!», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM местная жительница Виктория Лундовских.

Переправа имеет принципиальное значение для посёлка, в котором живёт чуть больше 100 человек. По мосту селянам переправляют лекарства и продукты, по этой же переправе к местным жителям ездит «скорая помощь».

Глава Кологривского муниципального района Роман Милютин уверен, что дело здесь не в некачественном подходе к ремонту. По его словам, результаты работ за 200 тысяч рублей на нет свели местные лесопромышленники, переправляющие через мост большегрузы.

«Да, ремонт моста действительно делали недавно, но его хватило на месяц. Мост проломили большегрузные лесовозы — деревяшки просто не терпят такие нагрузки. На ремонт было потрачено 200 тысяч рублей. Сейчас движение по одной половине моста ограничено, по второй легковые автомобили ездят. Проезд лесовозов пока запрещён.»

Как заверил чиновник, к повторному ремонту переправы рабочие приступят 26 октября. Восстановить мост силами компании «Шарьинское мосто-эксплуатационное предприятие № 4» планируется к концу октября.