Москва, 19 октября, 2020, 16:52 — ИА Регнум. Радиоактивных захоронений на территории России нет, заявила 19 октября глава Росприроднадзора Светлана Радионова на Первом канале.

Christian Fischer Радиоактивные отходы

Радионова «Здесь у нас [с «Росатомом»] нет разногласий».

Отметим, что это заявление было сделано в ответ на вопрос журналиста Владимира Познера, пояснившего, что он задавал такой же вопрос главе «Росатома» Алексею Лихачёву и тот также ответил, что радиоактивных захоронений в России нет.

Напомним, год назад Greenpeace заявил, что в Россию якобы начали ввозить из ЕС радиоактивные отходы. «Росатом» опроверг это заявление.