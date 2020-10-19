Воронеж, 19 октября, 2020, 16:48 — ИА Регнум. Ипотечные кредиты на сумму более 28 млрд рублей выданы банками на территории Воронежской области за восемь месяцев 2020 года, об этом сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Ипотека

По сравнению с показателем за январь-август 2019 года объём выданных ипотечных займов вырос на четверть. Как уточняется, такой рост связан, в первую очередь, с государственными мерами поддержки, в частности, с программой льготной ипотеки под 6,5%.

Выросло и число выданных кредитов — 16%, по итогам восьми месяцев число ипотечных кредитов составило более 15 тыс., в том числе около семи тысяч — по программе льготного кредитования. Сумма средней ипотеки составила 1,9 млн рублей со сроком погашения 18 лет и 4 месяца.

Отметим, что в регионе фиксируется рост цен на жильё как в новостройках, так и на вторичном рынке. По данным Воронежстата, в третьем квартале 2020 года стоимость квартир в новостройках выросла до 53 тыс. 099 за кв. м — на 7,1% по сравнению со вторым кварталом. На вторичном рынке цена составила 48 246 рублей (0,5% к предыдущему кварталу).