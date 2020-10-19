Санкт-Петербург, 19 октября, 2020, 18:29 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге, по данным на 19 октября, в связи с выявлением коронавируса или распространением ОРВИ на обучении с использованием дистанционных технологий находятся 106 классов в 57 школах. Как ранее заявляла вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина, пока ситуация с заболеваемостью в школах города находится под контролем, и нет необходимости к всеобщему возвращению к дистанционной форме обучения.

Лицей369.рф Константин Тхостов

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Однако полученный минувшей весной опыт показал, что «дистанционка» с нами надолго. О ее плюсах и минусах, проблемах, с которым сталкиваются все участники образовательного процесса, и перспективах использования дистанционных технологий корреспондент ИА REGNUM расспросил члена регионального штаба ОНФ в Петербурге, директора петербургского лицея №369 Константина Тхостова.

— Константин Эдуардович, как директор лицея вы можете назвать главный минус дистанционной формы обучения?

— Главный минус это то, что мы никак не можем понять, что живем в XXI веке. Для нас мир разделился на две половины. Первая — это мы, взрослые, дети XX века — три кнопки телевизора и одна радиоточка. Вторая половина — дети, которые живут в XXI веке, кому не нужны инструкции для того, чтобы запустить любой гаджет, попадающий к ним в руки.

Мы по-прежнему считаем, что главный источник знаний — книга, а для современного ребенка — любая информация, которая его окружает.

— С какими трудностями, проблемами столкнулись взрослые с началом «дистанционки»?

— Главная проблема — неготовность, а вторая проблема — страх, что ребенку сложно и непонятно. Непонятно не ребенку, а родителю, взрослому человеку.

Мы, вместо того чтобы решать проблему безопасности детей в информационном поле, просто отключали интернет, потому что нам так проще. Мы считали, что раз отключен интернет, значит, у него не будет к нему доступа. Ребенок будет там, потому что он гораздо умнее нас.

— Так ли страшна дистанционная форма обучения, как заявляют некоторые родители и педагоги?

— На самом деле бояться и опасаться дистанционных форм категорически не надо. Это веяние сегодняшнего дня, это то, без чего ребенок на сегодняшний момент не может существовать. Ведь школа — это не четыре стены ограниченного пространства, это абсолютно открытая образовательная платформа, и чем дольше мы будем отрицать свое существование в XXI веке, тем больше проблем мы будем создавать на собственном пути.

Ребенок может ходить или не ходить в школу и, если у школы разработана платформа и вся нормативно-правовая документация для того, чтобы ребенок, находясь дома, не выпадал из учебного процесса — это XXI век.

— То есть дистанционное образование это все же плюс, а не минус, как думают некоторые родители?

— Главный вывод — мы живем в XXI веке, и пандемия просто лишний раз подсказывает нам, что мы на сегодняшний день просто не готовы предоставлять качественное образование, если вдруг оно не находится в стенах образовательного учреждения.

— Во время всеобщей «дистанционки» весной поступала масса жалоб на работу платформы «Пеликан». Многие не понимали необходимость использования данной системы во время обучения, так как вместо образовательного процесса его участники занимались настройкой и устранением неполадок. Ваш лицей — главный провайдер этой системы, расскажите о необходимости использования этой платформы и о ее «подводных камнях».

— У меня 95% кабинетов оснащены этой системой. Мы главные провайдеры этой идеи в Санкт-Петербурге. Для того, чтобы она работала и работала качественно, во-первых, в школе должен быть устойчивый интернет-сигнал. То есть школа должна быть оснащена широкополосным интернетом, и дома должен быть хороший интернет, потому что совершенное образование невозможно без интернета.

Если дома у нас раздача интернета идет с папиного гаджета, о каком устойчивом соединении мы можем говорить? Рабочее место учителя и учащегося — главная задача, которая стоит перед руководством образовательного учреждения и перед семьей.

Но мы все еще живем в каменном веке и считаем, что интернет летает сам по себе, а так не бывает. Мы должны заботиться о том, чтобы у наших детей рабочее место дома соответствовало рабочему месту учителя в школе, и тогда эта коммуникация не будет иметь никаких проблем.

Помимо этого, стоит понимать, что трансляция урока — это не «дистанционка». Это средство, которое позволяет ребенку чувствовать себя социально защищенным, не выпадать из собственного класса, и чтобы учитель держал его в поле своего зрения даже тогда, когда ребенок не находится в классе.

— Что же такое на самом деле дистанционная форма обучения и чем она отличается от той формы, в которой дети обучались весной?

— Дистанционная форма обучения предполагает возможность получать ученику информацию, используя короткие видеовставки, если они необходимы. В основном это учебники и материалы, пособия, которые есть у обучающихся дома.

— Тогда возникает вопрос, как такая форма обучения может быть применена в начальной школе? Дети этих классов не умеют самостоятельно получать знания, значит, их обучением должны заниматься родители, которые также еще и работают, да и не все родители способны обучать…

— Здесь две проблемы, первая — «не хочу» со стороны учителя, вторая — семья не должна заменять школу.

На сегодняшний день в приоритете у правительства Петербурга выставлен максимальный уход от дистанционных форм именно на первой ступени образования, где коммуникация между учеником и учителем наиболее востребована.

Как организовать обучение в условиях пандемии — удел каждой школы. Можно включать систему онлайн-присутствия, но с присутствием родителей, потому что маленький ребенок, особенно первого и второго класса, сам не разберётся.

У нас (в лицее №369, — прим. ред.) уход на «дистанционку» на сегодняшний день не осуществляется в начальной школе, и если ребёнок заболевает, то обучение не отличается от того, что было в предыдущие годы, до пандемии. Отмечу, что это возможно, если учитель хочет, чтобы дети находились в рабочем тонусе.

— Оценивая сложившуюся ситуацию, зная «внутреннюю кухню» образовательного процесса, ваше мнение, как отразится «дистанционка» на знаниях учащихся?

— Очень многое зависит от школы. Как бы государство ни шло навстречу системе образования, без желания самих участников процесса ничего не сложится.

Первый момент. Очень важно, чтобы родитель понимал значимость организации рабочего места собственного ребенка, чтобы не было ничего лишнего. Надо убирать страхи и фобии, что ребенок будет сидеть на каких-то запрещенных сайтах или играть в какие-то запрещенные игры. Здесь, кстати, очень важно, чтобы школа практически каждый день проводила для родителей ликбез, как организовать работу собственного ребенка с использованием дистанционной формы обучения.

К сожалению, сегодня школе приходится тратить большую часть времени на обучение родителей. Но без этого, пока мы не откроем глаза на современное образование родителям, говорить об успешности образования детей абсолютно не приходится. К сожалению, мы [взрослые], оглядываясь на свою школу — школу прошлого века, пытаемся ее проецировать на школу XXI века. Это как сравнивать скоростной болид с ВАЗ-2101.

Второй момент — серьезное желание учителей, чтобы они повышали свою квалификацию не для галочки, а для того чтобы собственное развитие соответствовало запросу современного образования. Таким образом профессиональное выгорание уйдет на второй план, потому что не может выгореть учитель, который постоянно повышает свою квалификацию в векторе развития всего общества. Он вместе с детьми постигает основу современного образования, с которым он связан в силу своей профессиональной деятельности, а дети — в силу своей профессиональной учебы.

Знания детей всецело зависят от желания их мудрых наставников делать шаг вперед. Современные формы обучения крайне прогрессивны, это показало лето — государственная итоговая аттестация. Все ожидали, что дети не смогут ее пройти, но при всей сложности ее заданий, при изменении содержания, ребята, которые не были брошены своими собственными учителями, прекрасно сдали ЕГЭ, поступили в свои высшие учебные заведения и исполнили свою главную мечту.