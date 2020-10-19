Варшава, 19 октября, 2020, 16:09 — ИА Регнум. Профессор-американист Артур Врублевский из Лазарского Университета (Польша) в интервью для Polskie Radio 24 раскритиковал кандидата на пост президента США Джо Байдена. В частности, Врублевский назвал его «марионеткой в руках левых».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джо Байден

Причиной негативной оценки стали заявления американского политика, которые он сделал на прошлой неделе, по поводу Польши, поставив данную республику в один ряд с Белоруссией по признаку «тоталитарности».

»Мы видим, что произошло во всем, от Белоруссии до Польши и Венгрии. Подъем тоталитарных режимов во всем мире», — указал Байден, критикуя внешнюю политику своего оппонента Дональда Трампа.

Байден также упрекнул Трампа в том, что тот «шесть раз разговаривал с Путиным (глава РФ Владимир Путин), но так ничего и не сказал ему». По словам кандидата от демократов, «НАТО находится под угрозой скорейшего разрыва».

Артур Врублевский напомнил, что Джо Байден «известен своими многочисленными грубыми ошибками и неудачными заявлениями: «Интернет полон его неуклюжих выходок. В свое время он был расистом, в 1970-х был против отмены расовой сегрегации. А другие заявления указывали, что он был сексистом», — напомнил профессор-американист.

Также он заявил, что «подобные заявления о Польше со стороны 77-летнего человека не должны удивлять». Врублевский связывает это с тем, что «многие говорят о нем, как о марионетке в руках левых».