Таллин, 19 октября, 2020, 16:05 — ИА Регнум. 19 октября в столице Эстонии стартовал саммит «стран Троеморья». Из-за пандемии мероприятие пройдет частично в удаленном режиме — в Таллин прибыли только президенты Болгарии и Польши. Лидеры остальных стран будут принимать участие через видеосвязь. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

Prezydent.pl/Igor Smirnov Румен Радов, Керсти Кальюлайд и Анджей Дуда

Кшиштоф Щерский, глава администрации президента Польши, сообщил, что к обеду 19 октября польский лидер Анджей Дуда уже встретился с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд и президентом Болгарии Руменом Радевым. Главы государств выступят в Таллине.

В свою очередь, президенты Литвы, Латвии, Хорватии, Чехии, Словакии, Венгрии, Австрии, Румынии и Словении выступят удаленно, из своих столиц.

Переговоры сторон будут касаться, в частности, пандемии коронавируса и ее социально-экономических последствий для стран и Союза, а также решений относительно будущих финансовых рамок ЕС.

Местом проведения следующего саммита станет болгарская София. Он пройдет в 2021 году.