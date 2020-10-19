Элиста, 19 октября, 2020, 15:55 — ИА Регнум. В Элисте построят инфекционный госпиталь, на базе которого будет развёрнуто 220 коек. На эти цели в рамках госпрограммы развития инфекционной службы РФ из федерального бюджета Калмыкия получит 1,8 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

Gov.spb.ru Инфекционный госпиталь

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«Инфекционный госпиталь на 220 койко-мест должен стать медицинским учреждением нового поколения, с новым форматом оказания медпомощи», — сказано в сообщении.

Для строительства одноэтажного стационара выделен участок в восточной части Элисты площадью около 11 га. Власти предполагают приступить к работам во втором квартале 2020 года. Первых пациентов госпиталь сможет принять до конца 2021 года.