Москва, 19 октября, 2020, 15:50 — ИА Регнум. Семьи, у которых нет технической возможности для организации дистанционного обучения детей, могут обратиться за получением устройства в администрацию школы. Об этом 19 октября ИА REGNUM заявили в Департаменте образования Москвы.

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"Образовательные организации в индивидуальном порядке рассмотрят каждый такой случай», — уточнили в департаменте.

Стоит отметить, что в связи с переходом на дистанционное обучение в Москве родители стали массово жаловаться на то, что в семьях не хватает техники для учебы. Например, родители также на удаленной работе и в семье несколько школьников. В этом случае детям приходится учиться через телефоны. «Несколько часов за маленьким экраном — это издевательство», — пишет мама ученика 6 класса Ольга.

«А нам учитель сказала, что обеспечить ребенка компьютером — это вопрос родителей, а не школы. Нет, занимайтесь с телефона», — жаловалась ИА REGNUM Наталья.

Многие родители не знают, что технику можно попросить, некоторые стесняются просить ноутбук у администрации школы. В Департаменте образования Москвы призвали обращаться в учебные заведения: «Московские школы окажут всестороннюю поддержку ученикам, у которых отсутствует техническая возможность подключения к дистанционным урокам».

Добавим, что детям из социально незащищенных семей, которые нуждаются в компьютерной технике, помощь оказывает Департамент труда и социальной защиты населения Москвы.