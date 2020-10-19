Смоленск, 19 октября, 2020, 15:16 — ИА Регнум. Игры ¼ финала Международной телевизионной лиги Клуба веселых и находчивых состоятся в Смоленске в культурно-досуговом центре «Губернский» с 21 по 23 октября при поддержке администрации Смоленской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона. Смоленск принимает турнир впервые — до этого игры Международной телевизионной лиги КВН проводились в Минске.

Пресс-служба администрации Смоленской области Игры КВН в Смоленске

В ¼ финала сыграют 26 команд из России и стран ближнего зарубежья. В числе участников — команды из Владивостока («Красный лис»), Хабаровска («Женская сборная ТОГУ»), Кишинева («Сборная Молдовы»), Сахалина («Такие острова»), Краснодара («Все свои»), Нижнего Новгорода, Севастополя («Юра, прости»), Минска («Режим турбо») и др. Победители получат возможность выступить на заключительной игре, трансляция которой попадет в эфир на «Первом канале».

Все игры в течение трёх дней будут начинаться с 19:00, получить подробную информацию о мероприятии можно по телефону: 8(910)780−11−66. Отметим, что игры будут проводиться со зрителями, в связи с чем организаторы просят соблюдать все правила посещения массовых мероприятий в период действия ограничительных мер в связи с угрозой распространения коронавируса, в частности, использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.

Добавим, что губернатор Смоленской области Алексей Островский в 2019 году инициировал возрождение игр КВН на Кубок главы региона, розыгрыш кубка состоялся уже в этом году на площадке кинотеатра «Современник».