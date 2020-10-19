Переславль-Залесский, Ярославская область, 19 октября, 2020, 15:17 — ИА Регнум. 19 октября 2020 года в Переславле-Залесском состоялись публичные слушания по проекту Генерального плана городского округа. Жители большинством голосов выступили против принятия проекта Генплана. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сергей Хабибулин Голосование на слушаниях в Переславле

Публичные слушания в Переславле завершали серию слушаний, которые проводятся с середины сентября во всех населенных пунктах городского округа. Такая процедура принятия Генплана предусмотрена Градостроительным кодексом Российской Федерации. К началу прошлой недели слушания прошли в большинстве населенных пунктов. Везде, судя по опубликованным на сайте администрации заключениям, жители одобрили проект Генплана с учетом внесенных ими предложений и замечаний. Но когда серия слушаний начала приближаться к городу, у жителей деревень и сел начались активные возражения против принятия проекта Генерального плана.

ИА REGNUM уже сообщало о скандальных слушаниях в деревне Криушкино, где победу сторонников принятия Генплана удалось обеспечить подвозом жителей города, потому что жители деревни были единодушны в отрицании проекта Генплана. Криушкинцы направили обращения в прокуратуру с требованием проверить законность проведения слушаний в своей деревне. В Городище и в Никитской слободе победу одержали противники принятия Генплана. Сегодня, 19 октября, жители Переславля также сказали Генплану однозначное «нет». Из 157 человек, зарегистрировавшихся на слушания, 115 проголосовали против принятия главного градостроительного документа в предлагаемом виде, 26 участников слушаний подали голос «за» и 15 воздержались.

Не переломило настрой переславцев и сообщение главы Переславля Валерия Астраханцева о том, что только сегодня утром он получил письмо из Министерства природных ресурсов РФ. В письме содержится запрет на перевод самых резонансных участков у деревни Криушкино в земли поселений. По мнению Минприроды, еще раз рассмотревшего проект Генплана Переславля, это будет незаконно. Валерий Астраханцев заверил собравшихся, что комиссия по подготовке Генплана внесет в проект соответствующие изменения. Участники слушаний встретили это сообщение главы аплодисментами, однако количество претензий к Генплану не уменьшилось.

Выступавшие участники слушаний говорили о том, что многие решения, заложенные в новом проекте Генплана, их не устраивают. Жители деревни Конюцкое высказались резко против планов размещения рядом с их населенным пунктов нового городского кладбища. Главный архитектор Переславля Алиса Мустафина пояснила, что предложение разместить кладбище у деревни Конюцкое поступило недавно, и оно еще будет обсуждаться. Но жителей такой ответ не устроил, они потребовали немедленно исключить информацию о кладбище из проекта Генплана и направили соответствующее обращение в комиссию по проведению слушаний.

Представители общественного движения «Родина Александра Невского» Евгений Архипов и Антон Емелин выступили с призывом отправить Генплан на доработку, так как в проекте содержится противоречивая информация о зонировании прибрежных территорий у Плещеева озера, что в случае принятия Генплана станет основой для иска в суд об отмене принятого документа. Собравшиеся жители поддержали эти призывы аплодисментами.

На слушаниях выступил депутат Ярославской областной Думы от Переславля Сергей Хабибулин. Он призвал участников слушаний не принимать Генплан в предлагаемом виде, а также обратился к администрации Переславля с просьбой урегулировать вопросы застройки побережья озера в пользу мнения большинства жителей. Сергей Хабибулин заявил, что необходимо сохранить природу Переславского края, нельзя допустить масштабного строительства на берегах Плещеева озера.

Никто из депутатов городской Думы Переславля и ни один член Общественной палаты Переславля не взяли слова на слушаниях — ни в поддержку проекта Генплана, ни против.

Итоги слушаний в Переславле были обусловлены решимостью людей, которые, отложив все дела, пришли на слушания в рабочее время — утром в понедельник. Они пришли проголосовать против. Теперь комиссия по проведению слушаний должна подготовить заключения по итогам всех обсуждений. Как будут подсчитываться все поданные голоса, пока неизвестно. Председатель комиссии Илья Шеффель отказался отвечать на этот вопрос.

После окончания работы комиссии, которая должна проработать все поступившие в ходе слушаний замечания и предложения, проект Генерального плана поступит на рассмотрение в Переславскую городскую Думу. Также в скором времени должны стать известны итоги проверки проекта Генплана на соответствие всем требованиям законодательства — такую проверку проводит Переславская межрайонная прокуратура по многочисленным обращениям граждан.