Киев, 19 октября, 2020, 15:10 — ИА Регнум. Украинский эксперт по экономике Виталий Шеремет заявляет, что знаменитый футбольный клуб «Динамо» (Киев), как юридическое лицо, в том виде, в котором оно сейчас находится, может прекратить свое существование.

Santeri Viinamäki Футбольные бутсы

Заявление Шеремета сегодня, 19 октября, приводят украинские СМИ.

Эксперт отмечает, что при нормальном аудите футбольный клуб может быть просто разрушен.

По его словам, за последние годы в клубе в плане финансов ничего не изменилось — «как был беспорядок, так он и остался».

«Братья Суркисы (фактические владельцы «Динамо» братья Игорь и Григорий Суркисы — ред.) построили модель, в которой на других юридических лицах находятся активы, максимально используются офшоры, где минимизируются налоги. Если кто-то захочет разобраться, что происходит в клубе, то прогнозы неблагоприятные… И это из-за Суркисов. Это они взяли бренд и сделали из него офшорную компанию», — заявил специалист.

В клубе высказывание эксперта пока не прокомментировали.

ИА REGNUM напоминает, что в сентябре братья Суркисы оказались в центре политического конфликта, когда Печерский районный суд Киева удовлетворил иск офшорных компаний, по информации СМИ, принадлежащих им, к государственному «ПриватБанку» на 350 млн долларов. В итоге Верховный суд Украины остановил исполнение постановления о взыскании средств в пользу братьев Суркисов, сейчас спор остается незавершенным.

Вместе с тем стоит отметить, что в этом году «Динамо» (Киев) впервые за много лет сумело пробиться в групповой этап Лиги Чемпионов, где сыграет, в частности, с «Ювентусом» и «Барселоной».