Смоленск, 19 октября, 2020, 14:50 — ИА Регнум. Проект по созданию туристско-рекреационного кластера для развития экотуризма на территории национального парка «Смоленское Поозерье» стал лауреатом в номинации «Территория перспективного развития» в федеральном конкурсе, организованном агентством стратегических инициатив при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии, Министерства экономического развития и Федерального агентства по туризму. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 октября в пресс-службе администрации Смоленской области.

Пресс-служба администрации Смоленской области Проект «Смоленское Поозерье» стал лауреатом Всероссийского конкурса экотуризма

«Смоленское Поозерье» представило на конкурс концепцию туристско-рекреационного кластера, разработанную при поддержке администрации региона. Благодаря победе в конкурсе нацпарк получит финансирование на модернизацию и развитие инфраструктуры.

«Смоленское Поозерье» обладает значительными возможностями для развития экологического и оздоровительного туризма. В рамках участия во Всероссийском конкурсе команда туристического кластера Смоленской области совместно с приглашенными экспертами проделала серьезную работу — был проведен анализ территории нацпарка, обновлены карты, определены потенциальные инвесторы, готовые вкладывать средства в совершенствование инфраструктуры Поозерья. Победа в конкурсном отборе позволит продолжить деятельность в данном направлении на более высоком уровне — создать в парке новые экотропы, оборудовать туристические стоянки и велодорожки, модернизировать уже имеющиеся объекты. Все это дает существенные предпосылки для развития экотуризма Смоленщины в целом», — прокомментировал губернатор Алексей Островский.

Всего для участия во Всероссийском конкурсе на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма было направлено 122 заявки из 68 субъектов Федерации, в финал вышли 36 команд.

Отметим, что национальный парк «Смоленское Поозерье» входит в число самых крупных особо охраняемых природных территорий на западе России и имеет статус биосферного резервата программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера». На территории парка расположено 35 кристально-чистых озер, окруженных первозданными лесными массивами. В последние пять лет здесь реализуется программа по переселению европейских зубров, включенных в перечень объектов животного мира, занесенных в Красную книгу России.