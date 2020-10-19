Москва, 19 октября, 2020, 14:44 — ИА Регнум. Таганский суд Москвы отложил рассмотрение иска к компании Google LLC, ограничившей доступ к фильму журналиста Александра Рогаткина «Беслан», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из фильма Александра Рогаткина «Беслан»

Заседание назначено на 22 октября на 14:30 для ознакомления с материалами дела.

Судебный иск 29 сентября подал прокурор Москвы. Он потребовал восстановить права граждан России и возобновить доступ к документальному фильму «Беслан» автора Александра Рогаткина.

Истец требует отменить необходимость авторизации и отключения предупреждения о содержании.