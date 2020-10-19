Санкт-Петербург, 19 октября, 2020, 14:28 — ИА Регнум. Во вторник, 20 октября, в Петербурге днем прогнозируется кратковременный мокрый снег с дождем, а ночью и утром на дорогах — гололедица. Об этом горожан и гостей Северной столицы предупредило Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу.

Gov.spb.ru Уборка первого снега в Петербурге

Как напоминают в ГУ МЧС, выпадение осадков в виде мокрого снега ведет к резкому ухудшению условий дорожного движения.

Петербургским водителям рекомендуют заменить летнюю резину на зимнюю, выбирать скорость, соответствующую дорожной ситуации, увеличить интервал и дистанцию, воздерживаться от ненужных маневров.

Пешеходов просят не спешить начинать движение по пешеходному переходу из-за увеличившегося тормозного пути машин.

«В темное время суток нужно носить одежду со световозвращающими элементами», — напомнили в ГУ МЧС.

Напомним, первый снегопад прошел в Петербурге и Ленобласти утром 19 октября. Его последствия убирали более 500 машин и более тысячи дворников.

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По данным гидрометцентра Петербурга, температура воздуха в ночь на 20 октября составит 0…+2 гр., днем +2…+4 градусов.

В Ленинградской области в большинстве районов пройдут умеренные осадки: на западе в виде мокрого снега и дождя, на востоке мокрого снега, снега. Местами налипание мокрого снега. Ветер юго-западный, западный 6−11 м/с. Температура воздуха ночью +3…-2 гр., днем +1…+6 гр. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.