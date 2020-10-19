Пермь, 19 октября, 2020, 14:08 — ИА Регнум. В Пермском крае губернатор Дмитрий Махонин поручил активизировать мероприятия по переводу граждан на удаленный режим работы. Такая мера, по словам главы региона, эффективна для сдерживания заболеваемости COVID-19, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Карантин

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"Бездействие дорого стоит. Важно везде, где это возможно, переводить жителей на удаленный формат работы. Опыт региона весной показал, что это возможно и приносит эффект по сдерживанию заболеваемости. Если мы сейчас не примем все возможные усилия для разобщения людей, снижения заболеваемости, то у нас есть все шансы вновь уйти на строгую самоизоляцию», — заявил Махонин на оперативном совещании.

Напомним, в Прикамье ухудшается эпидобстановка. С каждым днем суточный показатель выявляемых носителей коронавируса нарастает. Большая часть случаев заражения приходится на граждан работоспособного возраста.

Ранее губернатор предложил работодателям рассмотреть возможность плавающего графика для сотрудников с тем, чтобы разгрузить общественный транспорт в часы пик.