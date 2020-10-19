Кострома, 19 октября, 2020, 14:04 — ИА Регнум. В Костромской области рассматривается вопрос введения дополнительные ограничения из-за коронавируса. Об этом сегодня, 19 октября сообщает пресс-служба губернатора.

Наталья Диева ИА REGNUM

Роспотребнадзор предлагает вернуть режим обязательной самоизоляции для костромичей старше 65 лет, перевести часть офисных работников на «удалёнку» и отменить абсолютно все массовые мероприятия, в том числе проводимые на свежем воздухе.

При этом, главный санитарный врач Костромской области Александр Кокоулин не советует изменять сроки школьных каникул по опыту Москвы, так как контролировать досуг детей в этом случае будет трудно.

«Сроки школьных каникул предлагаем не изменять, потому что есть негативный опыт Москвы, когда школьники раньше ушли на каникулы и начали собираться вместе и гулять в торговых центрах. Также рекомендуем обеспечить прекращение всех массовых мероприятий, в том числе, тех, что проводятся на улице. Спортивных, развлекательных и других», — сказал врач.

Меры, предложенные ведомством, обсудят в администрации региона. Итоговое решение костромичам озвучат «в ближайшее время».

Отметим, что в регионе на протяжении нескольких недель наблюдается устойчивый рост числа заражённых SARS-CoV-2. В начале октября в Костромской области фиксировали около 65 случаев коронавируса в сутки, в то время как последние несколько дней власти сообщали о 80−99 заражённых гражданах в день. Растёт и число летальных исходов — общее число смертей больных COVID-19 на 19 октября составило 115.