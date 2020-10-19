Кострома, 19 октября, 2020, 13:58 — ИА Регнум. В Костромской области зафиксирован максимальный суточный прирост заражённых SARS-CoV-2 —99 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по региону. Предыдущий антирекорд пришёлся на 18 октября, тогда в регионе сообщили о 91 инфицированном за сутки.

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Число смертей больных с диагнозом COVID-19 в регионе выросло до 115 — за последние сутки в умерли ещё двое человек: женщина 88 лет и мужчина 71 года.

С начала эпидемии в Костромской области обнаружили 6088 заражённых. Справились с болезнью 4518 человек, в стационарах больниц сейчас находятся 189 больных. Остальные инфицированные — 1265 человек лечатся дома.