Чебоксары, 19 октября, 2020, 13:53 — ИА Регнум. В районах Чувашии, где возводились линии обороны в годы Великой Отечественной войны, появятся памятники в честь строителей Сурского и Казанского рубежей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 19 октября, заявил на планёрке в правительстве глава Чувашии Олег Николаев.

Cap.ru Глава Чувашии Олег Николаев

Главным мемориальным комплексом станет сооружение в Козловском районе, строительство которого поддержали Министерство культуры России и военно-историческое общество. Он получил рабочее название «Строителям безмолвных рубежей».

«У нас появляется очень мощный проект федерального значения «Строителям безмолвных рубежей». Но подобные объекты должны появиться в тех районах, где строился Сурский рубеж. И я сам слышал от некоторых хозяйствующих субъектов, которые занимаются размещением туристов, что они готовы создавать такие рубежи. И здесь надо консолидированно поработать. После этого мы сможем получить серьёзные объекты туристического значения и дать дополнительный импульс, прежде всего, для того, чтобы развить внутренний туризм. Здесь есть все элементы туризма, начиная, как принято говорить, от легенды. А тут даже не легенда, а история. И это очень значимый элемент патриотического воспитания», — сказал Олег Николаев.

Памятники должны будут стать символами стойкости и мужества тех, кто в годы войны работал в тылу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Козловском районе Чувашии в 2021 году будет построен мемориальный комплекс «Строители безмолвных рубежей». Это будет проект федерального значения. В 2020 году планируется провести комплекс геологических и геодезических работ, запустить всероссийский конкурс по проектировке мемориала.

Напомним, 2021 год решением врио главы Чувашии Олега Николаева объявлен Годом трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. На стройку была мобилизована треть трудоспособного населения — 170 тыс. человек. Отметим, что строителей рубежей иногда называли «бойцами».

В Чувашии строительство рубежей школо в 1941 — 1942 годах. На территории республики было организовано несколько военно-полевых сооружений (ВПС). По Сурскому строительному рубежу — с центрами в Ядрине, Шумерле, Порецком, Алатыре. Два ВПС были на Казанском направлении: в селах Октябрьское и Янтиково.

Сурский оборонительный рубеж проходил от села Засурское Ядринского района мимо деревни Пандиково Красночетайского района, села Сурский Майдан Алатырского района до границы республики. Казанский обвод проходил через село Октябрьское Марпосадского района, деревни Шоркистры и Арабоси Урмарского района до границы Татарии, у сел Янтиково и Можарки Янтиковского района.