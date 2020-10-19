Ярославль, 19 октября, 2020, 13:49 — ИА Регнум. В Ярославском государственном педагогическом университете два факультета перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал ректор вуза Михаил Груздев.

Yspu.org ЯГПУ им, Ушинского

Дистант с 17 октября введен на факультете иностранных языков и филологическом факультете. Оба они располагаются в одном здании.

«Всего суммарно там 16 заболевших, часть из них уже выздоровели. Это и студенты, и преподаватели. Говорить о вспышке нет оснований, скорее всего, большинство заразились не в вузе. Только трое из заболевших имели близкие контакты. В основном это ярославские студенты. Мы сами приняли решение перейти на дистанционное обучение, поскольку очень внимательно относимся к этой проблеме и работаем на опережение», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM ректор ЯГПУ Михаил Груздев.

Дистанционное обучение продлится две недели. По словам Груздева, на других факультетах ситуация пока не вызывает опасений, там количество выявленных случаев не превышает 2−3 на факультет.