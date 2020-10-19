Красногорск, 19 октября, 2020, 13:34 — ИА Регнум. С 21 октября в Московской области вводится запрет на проведение массовых мероприятий. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Воробьёв.

Дарья Антонова ИА REGNUM Опустевшая Москва в период режима ограничений весной 2020 года

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: борьба на пределе возможностей — все новости»

Согласно документу, ограничения будут действовать с 21 октября по 7 ноября. Меры вводятся для предотвращения распространения коронавируса.

В указанный период в Подмосковье запрещается проведение спортивных, физкультурных, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, кроме спортивных и физкультурных мероприятий без участия зрителей.

Под запретом оказывается посещение заповедников и музеев, но останутся разрешены прогулки на территориях этих комплексов.

Также становится обязательным измерение температуры посетителям заведений общепита и торговых центров площадью от 5 тыс. кв. метров.