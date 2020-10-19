Санкт-Петербург, 19 октября, 2020, 13:25 — ИА Регнум. На уборку улиц Петербурга после первого в этом сезоне снегопада утром 19 октября были выведены 567 единиц техники и 1182 дворника. Их работа понадобилась в южной части города, где первый снег сразу не растаял.

Gov.spb.ru Уборка первого снега в Петербурге

Напомним, дорожные специализированные предприятия городского комитета по благоустройству с 16 октября работают в зимнем режиме.

В большинстве районов города первый снег почти сразу исчез естественным путем благодаря плюсовой температуре, но в Петродворцовом районе снег задержался на проезжей части и тротуарах, и его уборкой занялись техника и дворники.

«Машины заступили на дежурство у опасных участков дорог — мостов, виадуков, городских набережных, чтобы была возможность оперативно выехать на выполнение работ по ликвидации скользкости. В случае необходимости применяются песко-соляные смеси и солевые растворы», — отчитались в комитете по благоустройству, у которого с сегодняшнего дня вновь появился полномочный председатель — Сергей Малинин.

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Жалобы на уборку подведомственных комитету по благоустройству территорий (не дворовые территории) петербуржцы могут оставить по телефону: (812) 314−60−13.

Напомним, как сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, убирать город в зимнем сезоне будут порядка семи тысяч дворников. «Если будет необходимость — заключим договоры и привлечем дополнительно людей», — сказал губернатор.