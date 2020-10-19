Ярославль, 19 октября, 2020, 12:54 — ИА Регнум. Ростовский районный суд обязал Департамент охраны объектов культурного наследия Ярославской области разработать проект зон охраны церкви Иоанна Богослова на Ишне. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на решение суда.

Wikimedia.com Церковь Иоанна Богослова на Ишне

В суд обратилась прокуратура после проверки, проведённой по обращению депутата Госдумы России Грешневикова. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2019 году недалеко от церкви началась установка вышки сотовой связи, что вызвало возмущение общественности. После вмешательства губернатора Дмитрия Миронова мачту перенесли в другое место.

Возможность появления вышки была связана с отсутствием проекта зон охраны. Этот документ определяет территорию вокруг памятника, на которой устанавливаются те или иные запреты.

К участию в судебном заседании были привлечены различные органы власти, а также музей-заповедник «Ростовский кремль», в пользовании которого находится храм. Никто не возражал, что проект охранной зоны разработать необходимо. При этом все ссылались на отсутствие денег. Кремль даже разработал проект собственными силами, но Департамент охраны объектов культурного наследия его отклонил.

«Доработать проект и представить его вместе с обосновывающими материалами, заключением государственной историко-культурной экспертизы и результатами общественного обсуждения не представляется возможным ввиду отсутствия финансирования на указанные цели, которые к числу обязанностей музея не относятся», — такая позиция музея «Ростовский кремль» приводится в решении суда.

Храм находится в федеральной собственности и является памятником федерального значения. Но полномочия по охране таких объектов переданы региональному департаменту ОКН. При этом федеральный бюджет выделяет деньги только на определённые объекты. Регион может и сам выделить средства, но на все памятники их не хватает.

В итоге суд удовлетворил иск прокуратуры и обязал Департамент охраны объектов культурного наследия Ярославской области разработать проект зон охраны церкви Иоанна Богослова. Этот документ позволит избежать в дальнейшем конфликтов вокруг исторической территории.