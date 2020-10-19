Москва, 19 октября, 2020, 12:45 — ИА Регнум. Пока объем выданных населению РФ кредитов находится на приемлемом уровне, и просрочка не достигла пиковых значений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 октября заявил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Габриэль Метсю. Ростовщик и плачущая женщина. 1654

«Столкнемся ли мы с кризисом неплатежей? Неприятности и трудности возникнут. Но пока объем кредитов, выданных населению, находится на более-менее разумном уровне, — сказал Остапкович. — Во-вторых, просрочка по критическим платежам тоже на приемлемом уровне. Она не достигла пиковых значений, не поднялась больше 10%. И в-третьих, Центробанк РФ контролирует ситуацию. Он обязывает банки создавать дополнительные резервы на случай этих форс-мажорных ситуаций. И банки сейчас вынуждены откладывать резервы именно под процесс неплатежей».

Иными словами, как пояснил Остапкович, «банки выдержат».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, менее чем за полгода действия программы льготной ипотеки «Господдержка 2020» Сбербанк выдал 128 тыс. кредитов на сумму более 323 млрд рублей.